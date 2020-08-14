В Барнауле пройдет "Неделя сбора батареек"

Барнаул стал 41-м городом России, в котором пройдет экологическая акция "Неделя сбора батареек", сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
С 24 по 30 августа жители краевой столицы смогут сдать выработавшие свой срок батарейки, аккумуляторы и ненужную электронику.
Прием будет осуществляться в гипермаркете "Лента" по адресу ул. Власихинская, 67. Там установят специальные контейнеры.
Собранные материалы пойдут на переработку. Из отходов извлекут драгоценные металлы и другие материалы, из которых затем создадут новые продукты.
Ежегодно россияне выбрасывают более 15 тысяч тонн использованных элементов питания. Между тем они содержат тяжелые металлы. Под воздействием воздуха и атмосферных осадков металлическое покрытие разрушается, и опасные элементы попадают в грунтовые воды и землю.
Комментарии
Как минимум: makk22 на Покровской - всегда стоит такой контейнер.
Так что не надо тут Ленту рекламировать - там последнее время стало не интересно.
А где еще , кроме Власихинской? Туда ехать ближний свет...