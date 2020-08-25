Депутаты подготовили законопроект о выплатах по 10 тысяч рублей на детей

Сенаторы Иван Абрамов, Сергей Леонов и депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект о дополнительной финансовой помощи родителям школьников, сообщает ТАСС.
Согласно инициативе, необходимо сделать ежегодными выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка в качестве помощи для его подготовки к школе.
Авторы законопроекта уточнили, что для родителей это обходится около 20 тысяч рублей, следовательно, выплата половина этой суммы должна стать хорошей поддержкой со стороны государства.
Кроме того, либерал-демократы считают правильным индексировать размер выплаты в зависимости от инфляции.
Если инициатива будет одобрена, вступление в силу закона запланировано на 1 января 2021 года. В настоящее время документ направлен на рассмотрение в правительство.
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