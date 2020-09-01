Работница сочинского кафе забросала посетителей пивными кружками

В Адлерском районе Сочи на пляже "Коралл" произошел конфликт между сотрудницей кафе и посетителями пляжа. Об инциденте рассказали очевидцы в телеграм-каналах.
"Компания сидела у моря и слушала музыку, продавщицу это не устроило, так как ее музыку не было слышно. Она решила их облить ведром воды и попала прямо на грудничка. <...> Потом она стала кидать в них все, что попадается под руку", – рассказали свидетели конфликта.
После этого, по словам очевидцев, сотрудница кафе облила своих оппонентов пивом и начала кидаться в них кружками.
Ранее amic.ru писал о том, что в Крыму охранник с нагайкой выгонял семью с ребенком с пляжа. Он выбил телефон из рук женщины и угрожал насилием мужчине. Руководство санатория, на территории которого произошел инцидент, расторгло с сотрудником договор.
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