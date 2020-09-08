Сезон продовольственных ярмарок стартует в Барнауле 12 сентября

12 сентября в Барнауле начнется сезон осенних продовольственных ярмарок. Площадки организуют в каждом районе города.

Жители краевой столицы смогут приобрести овощи от местных производителей, свежий мед, саженцы, семена. Кроме того, на ярмарках барнаульские производители представят мясо, рыбу, мясные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Красноармейский, 131, пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район: – пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152, ул. Г. Титова, 9;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21.

Торговлю организуют с учетом всех требований Роспотребнадзора, отметили в городской администрации.