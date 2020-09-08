Сезон продовольственных ярмарок стартует в Барнауле 12 сентября

12 сентября в Барнауле начнется сезон осенних продовольственных ярмарок. Площадки организуют в каждом районе города.
Жители краевой столицы смогут приобрести овощи от местных производителей, свежий мед, саженцы, семена. Кроме того, на ярмарках барнаульские производители представят мясо, рыбу, мясные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия.
Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район – пр. Красноармейский, 131, пр. Ленина, 71;
- Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район: – пл. Народная;
- Октябрьский район – пр. Ленина, 152, ул. Г. Титова, 9;
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21.
Торговлю организуют с учетом всех требований Роспотребнадзора, отметили в городской администрации.
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