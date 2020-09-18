"Мария-Ра" вошла в топ-200 крупнейших частных компаний в России

Журнал Forbes составил список из 200 самых крупных частных российских компаний. В списке оказалась "Мария-Ра" со штаб-квартирой в Барнауле.
Безоговорочный лидер рейтинга – "Лукойл". Выручка компании за 2019 год составила 7841 миллиард рублей. На втором месте – "Сургутнефтьгаз" (1814 миллиардов), а на третьем – X5 Retail Group (1734 млрд).
Алтайская компания "Мария-Ра" в списке расположилась на 131-м месте. За 2019 год выручка сети составила 89,2 миллиарда рублей, а в штате находятся 19 200 сотрудников.
По сравнению с рейтингом прошлого года "Мария-Ра" опустилась на одну позицию (в 2019 году компания занимала 130-ю строчку списка), однако выручка предприятия выросла с 80 до 89,2 миллиарда рублей.
Комментарии
кстати классную реконструкцию магазинов проводите, и ассортимент расширился здорово.
нормально. Заслуживает.
С каких пор Лукойл и Сургутнефтегаз стали частными?! Все всё прекрасно понимают.©
хорошая сеть.
и про родной край не забывают
Чёт комментарии какие-то лестные. Обычно про машку совсем другое пишут.
PR отдел пишет коменты
18.09.2020 12:58
АБОРИГЕН
Ну Сургунефтегаз-то точно частный. Частнее некуда.
Лучше бы Ракшины как Галицкий стадион и парк родному городу построили!
Но думаю этого не произойдёт никогда, не те...