Вечерний авиарейс из Барнаула в Москву откроют с 15 октября

Министр транспорта Алтайского края на аппаратном совещании в правительстве рассказал о том, что с 15 октября появится вечерний авиарейс из Барнаула в Москву. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"С 15 октября авиакомпания Red Wings открывает новый рейс с вылетом из краевой столицы. Ежедневно, кроме субботы, из Барнаула самолет будет отправляться в 19 часов, из Москвы (Домодедово) – в 9 часов 55 минут", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что авиарейсы в Барнаул и Белокуриху субсидируют из федерального бюджета. Также под субсидирование попадают авиарейсы Томск – Горно-Алтайск и Горно-Алтайск – Красноярск.