Такой день. Военные колонны в Алтайском крае и вандалы на набережной

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 6 ноября. Без коронавируса.

Движение военных колонн станет причиной перекрытия федеральной дороги в понедельник, 9 ноября. Временные ограничения будут действовать на участке автодороги н.п. Сибирский – Чуйский тракт – садоводство "Горизонт" утром и в обед.

Неизвестные вандалы разгромили совсем недавно отстроенную набережную в Змеиногорске. В ночное время злоумышленники разломали лавочки, а одну выбросили в воду. Сейчас хулиганов ищет полиция.

С начала прививочной кампании в Алтайском крае бесплатную вакцинацию против гриппа получили более миллиона жителей региона. Еще 8 тысяч человек вакцинировали платно.

Жильцы домов по улице Денисова в Барнауле начали массово находить изможденных и мертвых животных. Горожане связывают это с открытием приюта.

Авиакомпания Nordwind запустит новый рейс Барнаул – Сочи. Полеты начнутся с 22 декабря и будут выполняться по вторникам и субботам на самолете Boeing 737-800.

В Алтайском крае будут судить двух мужчин, которых обвиняют в похищении человека у одного из клубов Бийска в начале 2020 года. Злоумышленники не только избили бывшего приятеля, но и увезли его в безлюдное место и попытались убить.