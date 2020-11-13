Нового начальника управления лесами назначили в Алтайском крае

Новым начальником управления лесами Алтайского края и заместителем главы Минприроды региона назначен Андрей Стрелковский. Он занял должность Владимира Черных, который на данный момент находится под следствием по делу о согласовании незаконных рубок.
Как сообщает ИА "Банкфакс", приказ о назначении Стрелковского подписали еще в конце октября, и теперь он является полноправным руководителем ведомства.
Кроме того, источники сообщают и о появлении претендента на пост главы Минприроды. На данный момент рассматривается вариант назначения министром нынешнего главы Алейска Ивана Маскаева.
Напомним, что о задержании Владимира Черных стало известно 22 июня. По версии следствия, в 2017 году его подчиненному, экс-начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергею Пухиреву, предложили разрешить проведение рубок в защитных лесах.
Пухирев обратился к Черных с просьбой согласовать рубки, и последний их разрешил. По оценкам специалистов, общий ущерб лесному фонду превысил 950 тысяч рублей.
Комментарии
Что они все в каких-то погонах да знаках различия?
Лесов почти нет, а управления и начальники в наличии.
А отчётах все есть.
13.11.2020 13:27
АБОРИГЕН
Лесов почти нет, а управления и начальники в наличии.__________________И очень неплохо себя чувствуют, пока за яйца не возьмут.