Нового начальника управления лесами назначили в Алтайском крае

Новым начальником управления лесами Алтайского края и заместителем главы Минприроды региона назначен Андрей Стрелковский. Он занял должность Владимира Черных, который на данный момент находится под следствием по делу о согласовании незаконных рубок.

Как сообщает ИА "Банкфакс", приказ о назначении Стрелковского подписали еще в конце октября, и теперь он является полноправным руководителем ведомства.

Кроме того, источники сообщают и о появлении претендента на пост главы Минприроды. На данный момент рассматривается вариант назначения министром нынешнего главы Алейска Ивана Маскаева.

Напомним, что о задержании Владимира Черных стало известно 22 июня. По версии следствия, в 2017 году его подчиненному, экс-начальнику отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергею Пухиреву, предложили разрешить проведение рубок в защитных лесах.

Пухирев обратился к Черных с просьбой согласовать рубки, и последний их разрешил. По оценкам специалистов, общий ущерб лесному фонду превысил 950 тысяч рублей.