Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вылечился от ковида

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вылечился от COVID-19. Новые тесты на наличие вируса показали отрицательный результат, заявил пресс-секретарь чиновника Михаил Максимов.

Глава региона уже перешел на очный формат работы и на данный момент находится на рабочем месте. Сегодня Хорохордину предстоит провести заседание регионального оперштаба по противодействию распространения коронавируса.

Напомним, что о заболевании чиновника стало известно 3 ноября. Тогда он объяснил, что получил положительный результат. Болезнь протекала бессимптомно, и Хорохордин продолжал работать дистанционно.

До него COVID-19 заразился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. О его заболевании стало известно 22 сентября. Изначально глава региона находился на амбулаторном лечении, однако спустя несколько дней его госпитализировали с двухсторонней пневмонией.

9 октября Томенко выписали из больницы, и он приступил к работе в очном режиме.