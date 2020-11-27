В Барнауле из-за прорыва трубы затопило проезжую часть (обновлено)

Из-за повреждения водопровода в Барнауле произошел выход воды на проезжую часть, сообщили amic.ru в пресс-службе городского водоканала.

Инцидент случился в 9 часов утра в районе дома № 39 по улице 80-й Гвардейской Дивизии. По предварительным данным, как минимум один дом остался без холодной и горячей воды. На место выехала аварийная бригада.

Обновлено. Как сообщают в водоканале, выход воды ликвидировали. Произошло повреждение на трубе диаметром 300 мм, без воды остается административное здание.

Ранее сообщалось, что в поселке Тальменка Алтайского края КамАЗ повредил наземную трубу теплотрассы, что привело к частичному отключению отопления в домах жителей райцентра вечером 18 ноября. Тогда без тепла остались порядка 1800 многоквартирных и частных домов.