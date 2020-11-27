Очередная авария на водопроводе произошла в Барнауле

Сотрудники барнаульского водоканала устраняют повреждение на водоводе диаметром 800 мм в районе пересечения Павловского тракта и улицы Бабуркина. Как сообщает пресс-служба организации, чтобы минимизировать неудобства для жителей, активная фаза работ пройдет в ночное время.

"С 23:30 часов 27 ноября будет снижено давление в границах следующих улиц: Трактовая (пром. площадка), пос. Куета, пр. Южный Власихинский, Власихинская, Гридасова, Павловский тракт (до ул. Бабуркина), 2-я С. Западная, Транзитная, 42 Кр. Бригады, Советской Армии, Малахова (от А. Петрова до Власихинской), Новгородская, Энтузиастов (дома с нечетными номерами), Панфиловцев, Попова (от Сергея Семенова до Трактовой)", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируют завершить утром 28 ноября. Уточнить информацию можно по телефону 28-22-00.

Напомним, что утром 27 ноября на Потоке в Барнауле прорвало водопровод. Тогда без воды осталось одно административное здание.