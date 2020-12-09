В Барнауле ищут мужчину, который украл телефон из "Ашана"

В барнаульских социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлен мужчина, укравший телефон из "Ашана".

"25 ноября по адресу проспект Строителей, 117 (магазин "Ашан") неизвестный похитил сотовый телефон. Как было установлено по камерам видеонаблюдения, мужчина взял с витрины сотовый телефон, зашел в примерочную, где снял противокражный бокс", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что в Новосибирске за кражу норкового пальто осудили жителя Барнаула. Сам инцидент произошел в январе 2020 года в одном из торговых центров сибирской столицы. Суд приговорил барнаульца к трем годам и двум месяцам колонии.