Проезжую часть затопило в районе Солнечной Поляны в Барнауле

Проезжую часть и тротуар затопило в районе проезда Базового и улицы Солнечная Поляна. О происшествии рассказали в пресс-службе мэрии.
"На место аварии выехала аварийная бригада ООО "Барнаульский водоканал". ДЭУ Ленинского района МБУ "Автодорстрой" г. Барнаула приступило к устранению последствий аварийного повреждения", – говорится в сообщении.
Ранее amic.ru писал о том, что с Фонда капремонта в Алтайском крае взыскали материальный ущерб, причиненный в результате затопления квартиры, в которой живут инвалид с детства и его мать. Суд встал на сторону прокурора и семьи инвалида, взыскав с Фонда всю сумму.
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