В Барнауле ликвидировали коммунальную аварию на Солнечной Поляне

Коммунальные службы ликвидировали повреждение водопровода диаметром 300 мм в районе проезда Базового и улицы Солнечная Поляна. Об этом amic.ru в субботу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Авария ликвидирована в 5:00 часов утра. Вода подана всем потребителям", — сказано в сообщении.

Напомним, что коммунальная авария произошла днем 11 декабря. Тогда под отключение холодной воды попали 142 частных дома, многоквартирный дом, а также 16 хозяйственных корпусов и административных зданий.