Более 100 единиц снегоуборочной техники выведут в ночь на 15 декабря в Барнауле

Для очистки дорог Барнаула в ночь на 15 декабря муниципальное предприятие "Автодорстрой" привлечет до 102 единиц снегоуборочной техники, девять из которых — наемные.

"В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики", — сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с этим барнаульцев призывают отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае автомобилистам настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и парковки.

Напомним, что сегодня днем, 14 декабря, на улицах краевой столицы задействовали до 75 единиц снегоуборочной техники.