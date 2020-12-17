Еще 15 человек с ковидом скончались в Алтайском крае

15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1345.
За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 217 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 29 899 человек. Выздоровели 26 215 человек (+118 за сутки).
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 62, Рубцовск – 20, Бийск – 16, Заринск – 11, Новоалтайск, Локтевский район – по 6 заболевших, Павловский район – 5, Алейск, Волчихинский, Завьяловский, Кулундинский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Егорьевский, Каменский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Третьяковский, Угловский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Славгород, Благовещенский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Курьинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Первомайский, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Краснощековский, Новичихинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 478 пациентов, из них 131 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1097 коек.
Как уже сообщал amic.ru, более чем у половины барнаульцев, которые сдавали тесты, обнаружили антитела к коронавирусу. Этот показатель в два с лишним раза выше, чем в среднем по стране.
Комментарии
15/217=6.9% смертность от ковида в АК.
А, у нас же всего половина умирает от ковида (а не 95% как в РА, вирусы, наверное, разные), так что смертность всего 3.5%
17.12.2020 11:36
- гость -
В Африку с такими математическими способностями.
12:01, приведите свои расчеты.
В любом случае, занижая количество инфицированных, искусственно повышается смертность.
Достигая стабильных показателей в одном, роется яма в другом
Как уже сообщал amic.ru, более чем у половины барнаульцев, которые сдавали тесты, обнаружили антитела к коронавирусу. Этот показатель в два с лишним раза выше, чем в среднем по стране.
Пока такое будет вирус в Алтайском крае не победить.
новость от 11.12.2020
В октябре от внебольничной вирусной пневмонии умерло около 486 человек. И это при том, что в октябре 2019 года мы зафиксировали 89 таких смертей. Только "от ковида" и "с ковидом" в октябре скончалось примерно 400 человек. Структура смертности в крае поменялась. Сейчас ковид и пневмония – основной удельный вес в статистике смертности", – пояснил Попов.
Этот показатель в два с лишним раза выше, чем в среднем по стране.
Потому что тестов не добиться.