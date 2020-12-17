Еще 15 человек с ковидом скончались в Алтайском крае

15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1345.

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 217 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 29 899 человек. Выздоровели 26 215 человек (+118 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 62, Рубцовск – 20, Бийск – 16, Заринск – 11, Новоалтайск, Локтевский район – по 6 заболевших, Павловский район – 5, Алейск, Волчихинский, Завьяловский, Кулундинский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Егорьевский, Каменский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Третьяковский, Угловский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Славгород, Благовещенский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Курьинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Первомайский, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Краснощековский, Новичихинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 478 пациентов, из них 131 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1097 коек.

Как уже сообщал amic.ru, более чем у половины барнаульцев, которые сдавали тесты, обнаружили антитела к коронавирусу. Этот показатель в два с лишним раза выше, чем в среднем по стране.