Такой день. Предстоящие морозы и смерть рабочего на Старом мосту

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 21 декабря. Без коронавируса.

19 декабря в барнаульских парках "Юбилейный" и "Изумрудный" заработала "Народная лыжня". Маршрут трассы расчистили при помощи волонтеров, а следить за лыжней будет спортшкола № 9, которая теперь находится на ул. 5-й Западной. Для этих целей учреждение получило снегоход.

Барнаульский лыжник Никита Денисов благодаря выступлению на Всероссийских юниорских соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени заработал возможность попасть в состав сборной России. Чемпионат мира среди юношей 19-20 лет и 21-23 лет пройдет в Финляндии.

Президент России Владимир Путин утвердил состав Госсовета. В него вошли главы регионов, парламентарии, чиновники и представители общественных организаций.

СК по Алтайскому краю начал проверку по факту гибели рабочего, который упал со Старого моста. 27-летний рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

К концу рабочей недели в Алтайском крае установится морозная погода. Температура воздуха в ночные часы местами опустится до -35 градусов.

В Алтайском крае "черных копателей" впервые привлекли к уголовной ответственности за незаконное проведение археологических работ.

21 декабря Пенсионный фонд России перечислил 996,365 млн рублей на счета алтайских родителей, усыновителей и опекунов 199 273 детей в возрасте до семи лет.