ФСБ задержала подростка, который готовил теракт в Тамбове

Сотрудники ФСБ в Тамбове задержали подростка, который готовил теракт. Об этом сообщает РБК.

Молодой человек 2003 года рождения арендовал квартиру, в которой правоохранители обнаружили компоненты для создания взрывчатки. По оперативным данным, он собирал взрывное устройство по инструкции из интернета.

Следствие считает, что 17-летний студент колледжа был сторонником "деструктивных субкультур". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к теракту". Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее amic.ru писал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в месте массового скопления людей в Хабаровске.