ФСБ задержала подростка, который готовил теракт в Тамбове

Сотрудники ФСБ в Тамбове задержали подростка, который готовил теракт. Об этом сообщает РБК.
Молодой человек 2003 года рождения арендовал квартиру, в которой правоохранители обнаружили компоненты для создания взрывчатки. По оперативным данным, он собирал взрывное устройство по инструкции из интернета.
Следствие считает, что 17-летний студент колледжа был сторонником "деструктивных субкультур". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к теракту". Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.
Ранее amic.ru писал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в месте массового скопления людей в Хабаровске.
Комментарии
В его квартире нашли компоненты для взрывного устройства
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Сахар, балон с пропаном, удобрения для сада уже повод упрятать на 15 лет.
"обнаружили компоненты для создания взрывчатки", да в восмидесятых в квартире любого мальчишки-школьника можно было такие компоненты найти! Пугачи, поджиги, бомбочки, карбид... Даже куски шифера взрывали на костре!
Привет всем, кто помнит эти времена!
Кого им ещё ловить?
Носорогов победили
Сахар, балон с пропаном, удобрения для сада уже повод упрятать на 15 лет.
Хорошо если так. Вполне возможно, что и вовсе всё подкинули, а потом пытали и заставили признаться.
25.12.2020 17:20
- гость -
Бутылку забыл упомянуть.
С легкостью проникают в номер гостиницы, так же легко проникнут в любую квартиру.
И не удобрять уже поцику землю дачного участка аммиачной селитрой,не пользоваться баллоном с пропаном...ФСБ жизнь портит пацану...