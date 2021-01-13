Не к лету, а для себя. Как похудеть и не навредить здоровью

Все больше людей стараются вести здоровый образ жизни, чтобы получить красивое тело. Однако не все понимают, что качественного результата можно достичь только благодаря регулярной заботе о своем организме. Рассмотрим пять способов похудения с сайта Darada.co, которые в комплексе помогут навсегда обрести стройную фигуру без вреда для здоровья.

Отказ от моментального результата

То, как ваше тело выглядит сейчас – это результат вашего образа жизни. Необходимо понимать, что измениться без вреда для здоровья и душевного спокойствия невозможно в короткий срок. Лишний вес вы набрали не за неделю, поэтому и убрать его быстрой диетой или парой тренировок не получится.

Четкий план работы и готовность постепенно, шаг за шагом менять повседневные привычки – это главный залог успеха.

Регулярные тренировки

Физическая активность – часть здорового образа жизни. Но если вы давно не занимались спортом, входить в режим нужно постепенно и с осторожностью, прислушиваясь к своему организму. Переутомление в лучшем случае отобьет все желание продолжать тренировки, а в худшем – станет причиной плохого самочувствия.

Потеря веса наступает и при умеренных нагрузках, если заниматься регулярно. Можно делать упражнения дома, записаться в спортивный зал или на групповые занятия.

Правильное питание

Иметь красивую фигуру, не наладив питание, невозможно. Время от времени сидеть на строгих диетах тоже не вариант, ведь они только провоцируют срывы и переедание. Поэтому худеющим необходимо изучить правила здорового питания, чтобы подобрать оптимальный для себя рацион.

Не стоит питаться полезной, но не вкусной для вас едой. Разнообразие продуктов в магазинах позволяет составить здоровое меню без ущерба удовольствию от принятия пищи.

Правильные жиры

Налаживая рацион, нужно обогатить его всеми необходимыми компонентами. У худеющих обычно есть предубеждения по поводу жиров.

Однако есть большая разница между полезными жирами и тем, что содержится в фастфуде. Так, насыщенные полезными аминокислотами масла (из авокадо, орехов, семечек) помогут улучшить как внутреннее, так и внешнее состояние организма.

Суперфуды и зелень

Такие продукты многие игнорируют, ведь как самостоятельное блюдо их не используешь. Тем не менее различная свежая зелень, ягоды и семена должны попадать в тарелку каждый день.