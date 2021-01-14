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Новости

Ученые готовятся отнимать секунды жизни у землян

, ИА "Амител"
Это связано с ускорением вращения планеты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Исследователи обратили внимание на изменение реальной длины суток на Земле, сообщает РИА Новости.

Если раньше световые сутки незначительно опережали ход измеряемого по атомным часам всемирного времени, то сейчас они практически выровнялись.

В связи с этим отпала необходимость раз в несколько лет добавлять к году лишнюю секунду. Это связывают с ускорением вращения Земли.

"Если ускорение вращения Земли и дальше продолжится в том же темпе, то может оказаться, что секунду нужно будет не добавлять в шкалу UTC, а отнимать", – рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений.

Тенденцию подтверждают рекорды, зафиксированные в 2020 году. Так, на этот период пришлись сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений.

Ранее amic.ru писал, что ассистент профессора астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз Грег Лафлин назвал Землю самой дорогой из известных планет Вселенной. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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