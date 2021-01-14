Ученые готовятся отнимать секунды жизни у землян

Исследователи обратили внимание на изменение реальной длины суток на Земле, сообщает РИА Новости.

Если раньше световые сутки незначительно опережали ход измеряемого по атомным часам всемирного времени, то сейчас они практически выровнялись.

В связи с этим отпала необходимость раз в несколько лет добавлять к году лишнюю секунду. Это связывают с ускорением вращения Земли.

"Если ускорение вращения Земли и дальше продолжится в том же темпе, то может оказаться, что секунду нужно будет не добавлять в шкалу UTC, а отнимать", – рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений.

Тенденцию подтверждают рекорды, зафиксированные в 2020 году. Так, на этот период пришлись сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений.

Ранее amic.ru писал, что ассистент профессора астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз Грег Лафлин назвал Землю самой дорогой из известных планет Вселенной.