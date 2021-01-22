В Алтайском крае увеличат пособие на погребение

С февраля 2021 года в Алтайском крае повысят пособие на погребение неработающего пенсионера, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Алтайскому краю.

Размер выплаты с учетом индексации на 4,9% составит 6425 рублей. К сумме добавляют районный коэффициент. В районах, где он составляет 15%, пособие составит 7389 рублей, а где 20% – 7710 рублей.

Ранее amic.ru писал, что в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который позволит снизить цены на ритуальные услуги в России.

Согласно документу, на регионы предлагают возложить обязанности по содержанию кладбищ, чтобы усилить государственный контроль в похоронной сфере. На рынке ритуальных услуг при этом смогут работать только те конторы или агенты, которые заключили соглашения с органами местного самоуправления.