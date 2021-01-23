"ОВД-Инфо": 13 человек задержали на несанкционированных митингах в Алтайском крае

13 человек задержали на несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального в Алтайском крае. Это данные проекта "ОВД-Инфо" на 18:00. 10 участников акций задержали в Барнауле, еще троих – в Бийске. Всего к этому времени по всей России сотрудники полиции задержали 369 человек.

В ГУ МВД по Алтайскому краю amic.ru отказались комментировать эту информацию.

Больше всего людей задержали в Новосибирске – 67. Во Владивостоке – 35, в Хабаровске – 28. В Омске задержали 13 человек, Кемерове – четверых.

Как ранее сообщил amic.ru, 23 января по меньшей мере три тысячи человек собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле. Колонна участников двинулась "гулять" по проспекту Ленина до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.

Сотрудники полиции начали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то начал бросать снежки в правоохранителей, после чего начались задержания.