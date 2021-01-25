Ученые новосибирского "Вектора" сфотографировали "британский" штамм коронавируса

Новосибирский научный центр "Вектор" сфотографировал "британский" штамм коронавируса. Снимок получен с помощью микроскопа в рамках изучения нового варианта вируса.

Фотографии опубликовали на официальном сайте Роспотребнадзора. Сейчас ученые исследуют "структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных".

В центре отметили, что разработанные ПЦР-тесты способны отличить мутировавший вирус от стандартной формы. Также, по данным Роспотребнадзора, новые мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона".

Как ранее сообщил amic.ru, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал о возможности привиться сразу двумя вакцинами от COVID-19. По его словам, если человек пропустил возможность поставить вторую дозу "Спутника V", то он может воспользоваться "ЭпиВакКороной".