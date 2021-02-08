В Минздраве сократили список лекарств для лечения COVID-19

В список возможных к назначению при ковиде у взрослых вошли пять лекарств. Об этом сказано в новой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

В предыдущей рекомендации были указаны шесть препаратов, но из них убрали азитромицин.

"Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: "Фавипиравир", "Ремдесивир", гидроксихлорохин, рекомбинантный "ИФН α", "Умифеновир", – говорится в рекомендованном списке.

При этом отмечается, что для беременных женщин к применению допускается только ИФН-α2b, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что порядка 15 тысяч доз вакцины против коронавируса дополнительно поступят в Алтайский край.