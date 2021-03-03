"Русские выживут где угодно". Британцев шокировал поселок под Воркутой

Британское издание Daily Mail опубликовало снимки поселка Цементнозаводского, который находится в 18 км от Воркуты, и шокировало своих соотечественников. Под новостью английские читатели оставили множество восхищенных комментариев.
Цементнозаводский в последнее время активно покидают его жители. Из-за отсутствия жильцов в большинстве многоэтажек отключают отопление, и дома превращаются в огромные глыбы льда. На кадрах в Daily Mail видно, что бетонные "панельки" полностью занесены снегом и льдом.
Читателей издания весьма впечатлило увиденное. "Неудивительно, что русские такие крутые – на это даже смотреть страшно"; "Вот это зима так зима! А не это вот – полдюйма снега, температура -2, по всей стране чрезвычайное положение", – пишут британцы в комментариях.
Ранее читателей Daily Mail поразил другой материал издания, посвященный юным сибирякам, закаливающимся при -25 градусах.
Комментарии
"Неудивительно, что русские такие крутые – на это даже смотреть страшно"
Это они ещё не видели как пещерные люди жили. Они ещё более крутые. А неандертальцы это верх крутости. Одна только беда отсталые недоразвитые люди вымирают.
Из-за отсутствия жильцов в большинстве многоэтажек отключают отопление
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Как без отопления при -30 - 40 жить? Зато газ Европе нужнее.
3.03.2021 17:37
- гость -
Из-за отсутствия жильцов в большинстве многоэтажек отключают отопление
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Как без отопления при -30 - 40 жить?
Кому жить?Написано же:Из-за отсутствия жильцов в большинстве многоэтажек отключают отопление
газ Европе нужнее
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Именно это и убило Воркуту. Они там за счёт угля жили, а теперь он на фиг не нужен никому.
сми ищут в
стране оппонентачужом глазу соринку, не замечая в собственном бревно!!!