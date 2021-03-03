"Русские выживут где угодно". Британцев шокировал поселок под Воркутой

Британское издание Daily Mail опубликовало снимки поселка Цементнозаводского, который находится в 18 км от Воркуты, и шокировало своих соотечественников. Под новостью английские читатели оставили множество восхищенных комментариев.

Цементнозаводский в последнее время активно покидают его жители. Из-за отсутствия жильцов в большинстве многоэтажек отключают отопление, и дома превращаются в огромные глыбы льда. На кадрах в Daily Mail видно, что бетонные "панельки" полностью занесены снегом и льдом.

Читателей издания весьма впечатлило увиденное. "Неудивительно, что русские такие крутые – на это даже смотреть страшно"; "Вот это зима так зима! А не это вот – полдюйма снега, температура -2, по всей стране чрезвычайное положение", – пишут британцы в комментариях.

Ранее читателей Daily Mail поразил другой материал издания, посвященный юным сибирякам, закаливающимся при -25 градусах.