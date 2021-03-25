Вернулись под зоркий взгляд. Как прошла 52-я сессия алтайского парламента

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

25 марта в Барнауле состоялась очередная сессия АКЗС. На неё впервые с июня прошлого года пустили фотографов средств массовой информации. Сами, кстати, народные избранники совсем недавно вернулись к очному формату заседаний и, кажется, даже соскучились по бесконечным щелчкам затворов. Но теперь, если что, и за маской можно спрятаться.

Как прошла 52-сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания – в нашем фоторепортаже.