В России выросло число признанных банкротов

Число признанных банкротов в России за первый квартал 2021 года составило 40,57 тысячи человек. Это на 81,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в первом квартале 2021 года, составило 40,569 тыс., что на 81,5% больше, чем в первом квартале 2020 года. В январе – марте 2020 года рост был 68% к такому же периоду 2019 года", – отмечается в сообщении "Федресурса".

За всё время существования процедуры в России банкротами стали 322,8 тысячи человек, передает ТАСС. Отмечается, что должники, как правило, сами инициируют процедуру банкротства.

Ранее сообщалось, что объём кредиторской задолженности компаний-банкротов в России по итогам 2019 года (до начала пандемии) составил 1,9 трлн рублей. Это 3,8% от совокупной кредиторской задолженности в России.