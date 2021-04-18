Любвеобильный козлик Чоки пополнил барнаульский зоопарк

Фото: vk.com/zoo_22

Нубийский козленок по имени Чоки пополнил барнаульский зоопарк "Лесная сказка". Фото и видео с новым обитателем опубликовали на странице зверинца в социальной сети "ВКонтакте".

"Этому красавчику всего месяц, а он уже очень активный и любвеобильный. Больше всего любит, когда его берут на ручки. А если не берут, то забирается сам, – рассказали сотрудники зоопарка. – Ещё не терпит, когда в его присутствии внимание направлено на кого-то другого".

Они также выразили уверенность, что вокальные способности козлёнка могут сравниться с Витасом и Гошей. Чтобы это проверить, нужно будет дождаться, когда окончится период карантина для новичка.

Напомним, ранее тигрёнок Витас стал героем ролика, и его окрестили "поющим тигрёнком". На видео он издаёт высокие звуки, отдалённо похожие на пение. Из-за них он и получил свою кличку.