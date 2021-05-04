В России шестилетний ребёнок сел за руль и насмерть сбил свою мать

В Курской области шестилетний ребёнок за рулём "Жигулей" насмерть сбил свою мать, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Инцидент произошёл 2 мая на кладбище в городе Щигры. По данным полиции, несовершеннолетний в отсутствии взрослых сел за руль ВАЗ-21074, завёл его и при движении задним ходом наехал на 27-летнюю мать.
Она пыталась удержать машину, чтобы та не столкнулась с припаркованной сзади иномаркой. Однако женщину зажало между двумя автомобилями, она скончалась в больнице от полученных травм.
Напомним, что в начале апреля в Якутске автоледи пыталась припарковать машину в гаражный бокс и насмерть задавила сотрудника автосервиса. Все произошедшее попало на видео.
Комментарии
Женщина пыталась удержать машину, чтобы та не столкнулась с припаркованной сзади иномаркой
Очевидно ущерб был бы неподъемным. Она, как минимум, смягчила удар
несовершеннолетний в отсутствие взрослых
Она свою ошибку исправляла
Ключи всегда должны быть у водителя, как оружие у владельца, иначе трагедии не избежать.