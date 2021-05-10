Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле

Очевидцы в социальных сетях рассказали о массовом ДТП на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийска. По предварительным данным, в столкновении участвовали не менее пяти машин.
В результате столкновения авто одного из участников аварии перевернулось. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, медики и спасатели.
Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
Видео: Инцидент Барнаул
Ранее сообщалось о том, что в Алейске 9 мая произошло лобовое столкновение, в результате которого погибли три человека. 13-летний мальчик с черепно-мозговой травмой и переломами был доставлен в больницу.
Комментарии