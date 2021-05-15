Бийчане жалуются на зловоние из-за завалов мусора рядом с баками

Фото: vk.com/incident_22
Жильцы нескольких домов на улице Разина в Бийске пожаловались на качество уборки отходов с площадки, на которой расположены мусорные баки. Об этом сообщает паблик "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
"Последний раз мусор вокруг баков вывозился в ноябре 2020 года, там ходят пожилые люди, дети, пройти вообще нельзя, стоит специфический запах, вокруг гниль", — говорится в посте.
Речь идет о площадке, расположенной за общежитием по адресу ул. Васильева, 45. Местные жители признали, что отходы вывозят регулярно, но только с баков.
Отметим, что это не единичный случай в Алтайском крае. Так, в апреле стало известно, что рубцовский микрорайон Алейский страдает от мусорных завалов рядом с контейнерами, которые переполнены и поэтому не выполняют своей основной функции.
Рубцовчане утверждают, что уже жаловались на ситуацию в компанию, которая занимается вывозом отходов, на что им ответили, что мусор вывозят в соответствии с графиком.
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