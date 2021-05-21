Банк "Открытие" и правительство Алтайского края договорились о сотрудничестве

20 мая в Барнауле состоялась рабочая встреча президента – председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Они обсудили реализацию проектов государственно-частного партнёрства в социальной сфере, по развитию инфраструктуры, цифровых технологий и решений.

Банк "Открытие" готов принять участие в финансировании региональных проектов в образовании, здравоохранении и дорожном хозяйстве на основе механизма государственно-частного партнёрства. "У "Открытия" накоплен достаточный опыт реализации таких проектов в разных регионах страны. Мы предложили краевому правительству поддержку в поиске инвесторов, застройщиков, экспертизу этих проектов", – сообщил Михаил Задорнов.

Виктор Томенко в ходе встречи рассказал Михаилу Задорнову о влиянии эпидемиологической ситуации на социально-экономическое развитие региона в прошлом году.

"Пришлось преодолевать целый ряд последствий, поддерживать наши предприятия, организации и наиболее пострадавший – малый и средний бизнес. Участие банков, и банка "Открытие" в частности, стало очень важным в получении льготных кредитов и юридическими, и физическими лицами", – отметил глава региона.

Также состоялась встреча Михаила Задорнова с членами правительства Алтайского края, где была рассмотрена текущая ситуация в российской экономике и прогнозы её развития. Отмечалось, что важным направлением сотрудничества правительства Алтайского края с банком является повышение доступности и качества финансовых услуг, реализуются зарплатные проекты для предприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры и муниципальных учреждений. Банк "Открытие" также готов участвовать в организации "Электронной недели на Алтае", организации ИТ-форума, реализации проектов "Кадры для цифровой экономики", "Цифровое государственное управление" и других.

21 мая губернатор края Виктор Томенко и президент банка "Открытие" примут участие в официальном открытии второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Банк "Открытие" выступает генеральным партнёром соревнований.