20 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай за сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 17 064 случая заболевания.

Зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом. В мае скончался 83-летний житель Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний.

За весь период в регионе зарегистрировано 282 летальных исхода у пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки выздоровели шесть пациентов. По данным на 30 мая, за весь период в регионе выздоровели 16 642 человека.