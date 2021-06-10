В барнаульском районе Затон сохраняется риск подтопления

ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщает о том, что паводковая обстановка в регионе остаётся стабильной. Тем не менее в Затоне риск подтопления сохраняется.

"Идёт вторая волна паводка. Несмотря на наш оптимизм, предполагаем, что может быть некоторое повышение уровня воды в Чарыше, Ануе, Катуни, Бии и Оби, но по всем сводкам, которые мы сегодня получаем, уровень воды во всех реках, кроме Оби, у нас ниже критических отметок. Это нормальная обстановка, думаю, что здесь всё у нас будет в порядке", – рассказал зампред регионального правительства Игорь Степаненко.

Уровень Оби в районе Барнаула составляет 549 сантиметров. В Затоне остаются подтопленными 95 приусадебных участков. Рост уровня воды отмечается у села Усть-Пристань.

Отмечается, что всего в зону подтопления попало 19 муниципальных образований. Больше всего пострадали Красногорский и Локтевский районы, а также Краснощёковский, Курьинский, Третьяковский, Поспелихинский, Смоленский, Петропавловский, Топчихинский и некоторые другие.

Напомним, что в барнаульском посёлке Затон действует режим повышенной готовности из-за подтоплений.