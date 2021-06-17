Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 17 июня

Магнитная буря ожидается утром 17 июня в Алтайском крае. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Судя по предоставленным графикам, начаться буря может около 9 часов утра. В этот момент планетарный индекс геомагнитной возмущённости достигнет четырёх баллов, что говорит о серьёзной вероятности магнитной бури.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека.

По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от неё самой.

Эксперт уточнил, что существует статистика, которая свидетельствует об ухудшении самочувствия людей при повышении солнечной активности. Однако он заметил, что статистика "не применима к конкретному человеку".