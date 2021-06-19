Рецидивиста задержали по подозрению в убийстве иностранной студентки под Новгородом

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве иностранной студентки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ориентировка 34-летней Кетрин Сироу появилась в местных поисковых группах. Девушка приехала в Нижегородскую область из Калифорнии, чтобы учиться на юриста.

"По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области 1977 года рождения", – сообщили в региональном СК.

Правоохранители отмечают, что задержанный сотрудничает со следствием. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Михайловском районе Алтайского края задержали местного жителя по подозрению в убийстве знакомого. По данным следствия, пьяный конфликт во время застолья произошёл ночью 15 июня.