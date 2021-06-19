Власти Кузбасса опровергают информацию о девяти погибших при крушении самолёта

Власти Кузбасса сообщают о четырёх погибших при крушении самолёта с парашютистами. Информацию о девяти погибших в администрации области не подтверждают.

" <...> В результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Кузбассе погибли четыре человека, ещё 15 – травмированы (четверо в тяжёлом состоянии, 11 – средней степени тяжести). Причины случившегося устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Информация о девяти погибших не подтверждается. На борту самолёта, совершавшего тренировочный полёт на Танае, находилось 19 человек", – сказано в сообщении областной администрации.

Напомним, что в СМИ появлялась информация о том, что число погибших увеличилось до девяти.

Ранее сообщалось, что опытный пилот и инструктор курсантов Барнаульского института авиации, 53-летний Александр Шейкин, погиб при крушении самолёта с парашютистами в Кемеровской области.