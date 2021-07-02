Доктор Мясников предложил запретить "иммунитет" и "антитела"

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил запретить слова "иммунитет" и "антитела". По его мнению, большинство людей, произносящие эти термины, не понимают, о чем говорят.

"В целях пресечения распространения дезинформации предлагаю запретить к публичному произношению или печати такие слова как "иммунитет", "антитела", "мутирующие штаммы", "цитокиновый шторм" и "антител-зависимое усиление", — написал Мясников в Telegram.

Медик добавил, что "99,99% не понимают просто самой сути и употребляют публично термины совершенно извращенно и ошибочно, включая врачей". При этом профессионалы, которые стараются объяснить суть этих слов, на самом делают все хуже, считает ведущий.

"Они кидают в массы термины и понятия, на понимание которых необходимо 10 лет специального университетского образования", — подчеркнул врач, назвав такую информацию "минусовой" для обычного человека.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал слово "локдаун", обозначающее "закрытие" экономики. Парламентарий призвал беречь русский язык и избегать использования иностранных слов в речи.