Эксперт раскрыла простой способ ускорить работу смартфона

IT-эксперт Людмила Мурзина рекомендовала владельцам смартфонов не пренебрегать перезагрузкой своих устройств. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, такая процедура поможет ускорить работу девайса.

"Но надо понимать, что это не панацея. Если телефон начинает просить перезагрузки часто, то тут нужно <…> почистить память. Если и это не помогло, то стоит менять аппарат", – отметила Мурзина.

Помимо этого, перезагрузка устройства также иногда помогает решить проблемы со связью. Однако для начала лучше попробовать перевести телефон в авиарежим и обратно, чтобы он заново начал искать базовые станции и спутники, заключила специалист.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, какие приложения стоит удалить, чтобы ускорить работу смартфона.