Названо снижающее вероятность заражения COVID-19 заболевание

Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. Об этом пишет РИА Новости.

"От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией", — сказал ученый.

По его словам, для больных аллергической бронхиальной астмой ковид не является фактором, который усиливает риск тяжелого течения болезни. С чем это связано, сказать пока затруднительно, и на этот счет высказываются разные гипотезы, заключил специалист.

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