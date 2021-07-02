Бизнесмена Виктора Батурина арестовали на два месяца

Басманный районный суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина, подозреваемого в покушении на мошенничество. Как сообщает "Лента.ру", предприниматель проведет в СИЗО два месяца.

Напомним, что о задержании Батурина по делу о покушении на мошенничество стало известно в четверг, 1 июля. Поводом для уголовного дела стали попытки Батурина получить "незаконным путем" рыночную стоимость 25% акций АО "Интеко". Заявителем стала его сестра Елена Батурина.

Представитель Батуриной Геннадий Теребков заявил агентству, что его клиентка действительно обращалась к следствию с заявлением о возможном мошенничестве.