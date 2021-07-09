В России могут отменить разрешения на временное пребывание для мигрантов

МВД России выступило с инициативой об отмене разрешения на временное пребывание для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
Ведомство предлагает установить для мигрантов три режима прtбывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).
Регулировать трудовую миграцию предлагают при помощи двух ресурсов: реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.
Отдельный список могут создать для недобросовестных приглашающих лиц — физических и юридических.
Ранее сообщалось, что правительство России изучает вопрос упрощённого ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации от коронавируса. По словам "строительного" вице-премьера Марата Хуснуллина, эти меры крайне важны для строительной отрасли и без них она работать не сможет.
Комментарии
Мигранты не должны быть из стран, не имеющих достаточно хороших отношений с Россией. У кого нет хороших отношений с Россией, не должны получать деньги в России. Пока таких отношений со странами, граждане которых едут в Россию, не видно. Видно, что кто-то на мигрантах бабки делает. И этот кто-то, не только бизнес, без помощи власти, у бизнеса ничего бы не получилось
Больше, больше реестров!
Желательно, несогласованных и с расхождениями.