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Новости

В России могут отменить разрешения на временное пребывание для мигрантов

, ИА "Амител"
МВД предлагает заменить их на три режима
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

МВД России выступило с инициативой об отмене разрешения на временное пребывание для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство предлагает установить для мигрантов три режима прtбывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

Регулировать трудовую миграцию предлагают при помощи двух ресурсов: реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.

Отдельный список могут создать для недобросовестных приглашающих лиц — физических и юридических. 

Ранее сообщалось, что правительство России изучает вопрос упрощённого ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации от коронавируса. По словам "строительного" вице-премьера Марата Хуснуллина, эти меры крайне важны для строительной отрасли и без них она работать не сможет.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.07.2021 11:50
гость

Мигранты не должны быть из стран, не имеющих достаточно хороших отношений с Россией. У кого нет хороших отношений с Россией, не должны получать деньги в России. Пока таких отношений со странами, граждане которых едут в Россию, не видно. Видно, что кто-то на мигрантах бабки делает. И этот кто-то, не только бизнес, без помощи власти, у бизнеса ничего бы не получилось

9.07.2021 12:39
- гость -

Больше, больше реестров!
Желательно, несогласованных и с расхождениями.

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