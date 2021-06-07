Власти России прорабатывают вопрос упрощённого ввоза мигрантов и их вакцинации от COVID-19

Правительство России изучает вопрос упрощённого ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации от коронавируса. По словам "строительного" вице-премьера Марата Хуснуллина, эти меры крайне важны для строительной отрасли и без них она работать не сможет.

"Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы всё-таки упрощённый вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию", – сказал он в интервью каналу RTVI.

Вице-премьер подчеркнул, что в России низкая производительность труда, а потому отрасль должна пользоваться услугами мигрантов. "Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдёмся без мигрантов", – сказал Хуснуллин.

Отдельно он подчеркнул и сокращение себестоимости строительства – по его словам, мигранты готовы работать по 12 часов в сутки за 50 тысяч рублей в месяц. При отказе от их услуг квартиры подорожают как минимум на 12,5%.