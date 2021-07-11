Александр Гудков поделился фото с Горным Алтаем

Известный российский комик и шоумен Александр Гудков поделился на своей странице в Instagram фотографией с Горного Алтая. В геолокации он уточнил, что снимок сделан в селе Бельтир, которое находится в Кош-Агачском районе.
Других подробностей с отдыха артист не привел. Из-за зернистости снимка некоторые комментаторы предположили, что Гудков сфотографировался на фоне фотообоев.
Известно, что Гудков ранее уже был в Республике Алтай. В частности, он насладился красотами природы у Телецкого озера.
Напомним, Александр Гудков начинал свой творческий путь в КВН. Является сценаристом шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
С 2012 года снимает музыкальные клипы. В частности, является сценаристом видео на песни Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" и Сергея Лазарева Lucky Stranger. Кроме того, Гудков участник и сценарист шоу Comedy Woman, "Лига плохих шуток" и других.
Комментарии
Как-то Раймонд Паульс в интервью на своей даче с Юрием Николаевым сказал,что для некоторых людей предел мечтаний полететь куда-то на курорт и на пляжу пузо погреть.И плюнул.Я полностью солидарен с его мнением.PS Ну и музыка у него,конечно, хорошая.Чего хаить?
Редактора нужно переучивать)))) фото с горным алтаем))) это же надо быть таким безграмотрым....
Редактора нужно переучивать)))) фото с горным алтаем))) это же надо быть таким безграмотрым....
Ну что-то лицо такое сделал, как будто не рад ни отдыху, ни открывающимся красотам...
11.07.2021 12:32
Гость
Да ,это так.Но мне кажется уже не переучить.Остается только смеяться.