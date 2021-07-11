Александр Гудков поделился фото с Горным Алтаем

Известный российский комик и шоумен Александр Гудков поделился на своей странице в Instagram фотографией с Горного Алтая. В геолокации он уточнил, что снимок сделан в селе Бельтир, которое находится в Кош-Агачском районе.

Других подробностей с отдыха артист не привел. Из-за зернистости снимка некоторые комментаторы предположили, что Гудков сфотографировался на фоне фотообоев.

Известно, что Гудков ранее уже был в Республике Алтай. В частности, он насладился красотами природы у Телецкого озера.

Напомним, Александр Гудков начинал свой творческий путь в КВН. Является сценаристом шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

С 2012 года снимает музыкальные клипы. В частности, является сценаристом видео на песни Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" и Сергея Лазарева Lucky Stranger. Кроме того, Гудков участник и сценарист шоу Comedy Woman, "Лига плохих шуток" и других.