Учёные изобрели самое эффективное лекарство от коронавируса

Учёные Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно борются с коронавирусом. В статье, опубликованной в журнале The EMBO Journal, сообщается, что новое средство многократно превосходит аналоги.

"Нанотела представляют собой уменьшенную версию антител – молекул, которые прикрепляются к вирусам и другим инфекционным агентам и нейтрализуют их. Мини-антитела, или VHH, направлены против S-белка коронавируса, который участвует в прикреплении вируса к рецепторам на поверхности заражаемой клетки и последующем проникновении его внутрь. Нанотела блокируют рецептор-связывающий домен коронавируса, предотвращая заражение", – сказано в сообщении.

Создать нанотела учёным помогли альпаки. Исследователи иммунизировали животных, а затем взяли образцы крови и выделили около миллиарда различных антител.