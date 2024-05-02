Такой день. Первомай и снег в Алтайском крае

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02 мая 2024, 00:12, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае отпраздновали Первомай. Всех жителей региона поздравил губернатор Виктор Томенко, а барнаульцев – мэр краевой столицы Вячеслав Франк.

Как проходил Праздник Весны и Труда в Барнауле – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

Снегопады прошли 1 мая в Алейске, Михайловском, Алтайском, Родинском, Романовском и других районах региона. Некоторые трассы накрыло метелью, которая серьезно снизила видимость.

Напомним, что снег продолжится и в ночь на 2 мая – такой прогноз делали синоптики регионального Гидрометцентра. Эксперты ожидают, что в предгорных районах края снегопад будет сильнее.

В Алтайском крае определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей, специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Лауреатами в 28 номинациях стали 57 специалистов. Они получат дипломы и денежную премию, а 27 победителей представят регион в финале конкурса.