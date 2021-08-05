54% барнаульских учителей вынуждены брать подработку, чтобы "свести концы с концами"

Более половины барнаульских учителей (54%) вынуждены трудиться на нескольких работах, чтобы заработать на жизнь, об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра "Зарплата.ру".

Из онлайн-опроса, который проводился 14-27 июля (всего приняли участие 2007 человек), следует, что 37% респондентов работают в две смены или дополнительно проводят уроки в других учебных заведениях. Кто-то берёт в качестве дополнительной нагрузки классное руководство (34%).

18% опрошенных занимаются с надомниками, которые по состоянию здоровья не могут посещать учебное заведение. Ещё 9% учителей подрабатывают репетиторством.

Самые большие зарплаты получают педагоги в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем их оплата труда составляет 100 000 рублей. В Барнауле цифры в четыре раза скромнее – 25 000 руб.