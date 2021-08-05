54% барнаульских учителей вынуждены брать подработку, чтобы "свести концы с концами"

Более половины барнаульских учителей (54%) вынуждены трудиться на нескольких работах, чтобы заработать на жизнь, об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра "Зарплата.ру".
Из онлайн-опроса, который проводился 14-27 июля (всего приняли участие 2007 человек), следует, что 37% респондентов работают в две смены или дополнительно проводят уроки в других учебных заведениях. Кто-то берёт в качестве дополнительной нагрузки классное руководство (34%).
18% опрошенных занимаются с надомниками, которые по состоянию здоровья не могут посещать учебное заведение. Ещё 9% учителей подрабатывают репетиторством.
Самые большие зарплаты получают педагоги в Москве и Санкт-Петербурге. В среднем их оплата труда составляет 100 000 рублей. В Барнауле цифры в четыре раза скромнее – 25 000 руб.
Комментарии
В Барнауле цифры в четыре раза скромнее – 25 000 руб.
Не удивлюсь, что это еще наверное минус подоходный и на полторы ставки?
Не удивлюсь, что это еще наверное минус подоходный и на полторы ставки?
А чистыми на ставку - 16
Увольнения и только.
А ученики еще отматерят за такие деньги
Вот и пусть едут туда где больше платят
Репетиторство и подготовка к разным ГЭ должны проводиться ими бесплатно, т.к. это недоработка их самих либо их коллег
90% учителей голосуют за Единую Россию.
знаком с директором районной школы. школа так себе, но у директора зарплата 80000 рублей.
Писарев еще не возмущался?
5.08.2021 18:06
- гость -
Репетиторство и подготовка к разным ГЭ должны проводиться ими бесплатно, т.к. это недоработка их самих либо их коллег
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Необязательно. У ребенка в классе полно балбесов, которые вместо того, чтобы работать на уроке, тыкаются в телефон. А потом ничего не знают, ничего не поняли. Смысл с ними бесплатно заниматься еще и дополнительно?