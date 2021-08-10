Такой день. Останки ребёнка в Новоалтайске и перерасчёт госконтрактов

Вечером 9 августа в Рубцовске в русле реки Алей (в районе подвесного моста) было обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался 37-летний местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться.

Три самовыдвиженца выбыли из числа претендентов на места в Госдуме от Алтайского края. Соискатели не сумели предоставить в избирком до 7 августа подписные листы в свою поддержку. Единственный, кто справился с задачей, – Владимир Попов, идущий по Рубцовскому округу. Однако пока он не получил статус зарегистрированного кандидата: комиссия проверяет автографы избирателей.

7 августа во Дворце бракосочетания Барнаула зарегистрировали тысячную с начала 2021 года пару новобрачных. Ими стали Игорь и Кристина Нисковы.

9 августа в Новоалтайске в реке в районе 2-й Садовой улицы нашли останки ребёнка. Местный житель увидел торчащие из реки детские сапоги. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что тело скелетировано. А вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи семь лет назад. Следственный комитет организовал доследственную проверку. Правоохранители установят, кому принадлежат останки.

В селе Бобровка Первомайского района скоропостижно скончались два парня в возрасте около 20 лет. Информацию о загадочной смерти молодых людей подтвердил и глава сельсовета Сергей Ванпилин. Он рассказал журналистам, что парней доставили в реанимацию, но врачи не смогли им помочь. Ванпилин добавил, что оба молодых человека жили в нормальных семьях, а также никогда не привлекались к ответственности.

В Алтайском крае зафиксировали всплеск преступности: за первое полугодие было совершено 19 687 правонарушений, что на 939 больше аналогичного периода 2020-го.

Алтайским подрядчикам, которые приостановили строительство школ, больниц, детсадов из-за недостаточного госфинансирования, пообещали возместить потери. Об этом глава региона Виктор Томенко заявил во время рабочей поездки в Тальменский район.