Официально. Лионель Месси перешел в ПСЖ

Аргентинский форвард Лионель Месси присоединяется к "Пари Сен-Жермен". Переход футболиста подтвердила пресс-служба клуба.

Как и предполагалось, Месси подписал с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления. Он уже подобрал для себя номер. Во Франции он будет играть под 30-м номером, под которым в своё время дебютировал в "Барселоне".

Переход Месси ранее в соцсетях анонсировал его бывший и нынешний одноклубник Неймар, который опубликовал совместные снимки времён "Барселоны" и написал: "Снова вместе".

Пресс-служба парижан уже официально представила игрока.

A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

11 августа ПСЖ проведёт пресс-конференцию, посвящённую переходу аргентинского футболиста.

Напомним, Месси недавно покинул "Барселону", за которую он выступал 17 лет. Команда не смогла предложить ему новый контракт из-за бедственного финансового положения и испанских законов, не позволяющих снизить игроку зарплату более чем на 50%.