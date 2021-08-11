В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 для студентов

Отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для недопуска его в общежитие или кампус. Как объяснил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, из-за разных трактовок рекомендаций ведомства чиновники проработают дополнительные объяснения.
"Мы готовы в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения", – цитирует "РГ" его слова.
Афанасьев подчеркнул, что в ведомстве исходят из добровольности вакцинации, хоть и считают её одним из необходимых инструментов профилактики.
"Преамбула добровольности означает, что никаких изъятий, исключений, ограничений, запретов, в том числе на заселение в общежития, быть не может, и никакие рекомендации этого не предусматривают, они носят общий характер", – отметил он.
Напомним, что ранее Минобрнауки утвердило рекомендации, по которым до очных занятий необходимо допускать только вакцинированных или недавно переболевших студентов.
Комментарии
В министерстве шизофрения? Или правая рука не знает, что делает левая?
Студентам и родителям есть смысл распечатать эту статью из Российской газеты и при первом же "не будут допущены", "только при предъявлении сертификата" или "обязаны привиться в срок до" сразу обращаться в Министерство
Жесть. И что делать ВУЗам в такой ситуации. Прививка добровольнонедобровольная.))
11.08.2021 11:31
Чучмек
А пусть прививаются, ибо нечего распространять заразу. Студенты вообще не одевают маски, даже в транспорте.
опять 25. Вы не так все поняли, это совсем другое...