В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 для студентов

Отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для недопуска его в общежитие или кампус. Как объяснил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, из-за разных трактовок рекомендаций ведомства чиновники проработают дополнительные объяснения.

"Мы готовы в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения", – цитирует "РГ" его слова.

Афанасьев подчеркнул, что в ведомстве исходят из добровольности вакцинации, хоть и считают её одним из необходимых инструментов профилактики.

"Преамбула добровольности означает, что никаких изъятий, исключений, ограничений, запретов, в том числе на заселение в общежития, быть не может, и никакие рекомендации этого не предусматривают, они носят общий характер", – отметил он.

Напомним, что ранее Минобрнауки утвердило рекомендации, по которым до очных занятий необходимо допускать только вакцинированных или недавно переболевших студентов.